Boscoreale – Preso topo di appartamenti: era in Francia

Nella decorsa serata, presso l’aeroporto “Leonardo Da Vinci” di Fiumicino (RM), la competente polizia di frontiera aerea ha dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta

di questa Procura della Repubblica, nei confronti di un ventiduenne di nazionalità serba, gravemente

indiziato in ordine ai reati di tentato furto in abitazione, con strumenti atti ad offendere, rapina

aggravata e lesioni personali, commessi a Boscoreale nel settembre 2024.

L’attività d’indagine, condotta dalla Stazione Carabinieri di Boscoreale (NA) e coordinata da questa

Procura della Repubblica, ha permesso accertare, con elevata probabilità, la partecipazione del

suddetto indagato, unitamente ad un suo connazionale già arrestato lo scorso luglio e condannato in

primo grado per gli stessi fatti, ai reati per cui si procede, unitamente ad almeno altri tre complici,

rimasti ignoti.

In orario serale, agendo travisati e utilizzando armi improprie, dopo il secondo tentato furto in

un’abitazione, i malviventi, a causa dell’arrivo inaspettato dei proprietari di casa, si erano dati alla

fuga, bloccando una trentenne e rapinandola della sua autovettura, scaraventando fuori dall’abitacolo

di quest’ultima lo zio della donna, affetto da grave disabilità, e investendolo nel dileguarsi per le vie

di Boscoreale.

L’acquisizione e la conseguente analisi, da parte degli investigatori, delle immagini dei circuiti di

videosorveglianza della zona, unitamente alle informazioni testimoniali acquisite e alla comparazione

di tracce biologiche rinvenute sui berretti utilizzati dagli autori dei reati per travisarsi, hanno

consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato.

L’arresto dell’indagato, che si trovava in Francia, è stato possibile in esecuzione di un mandato di

arresto europeo (M.A.E.), grazie alla collaborazione con la competente Autorità Giudiziaria francese.

L’arrestato è stato associato alla casa circondariale di Napoli Secondigliano.