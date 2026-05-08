Nella decorsa serata, presso l’aeroporto “Leonardo Da Vinci” di Fiumicino (RM), la competente polizia di frontiera aerea ha dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta
di questa Procura della Repubblica, nei confronti di un ventiduenne di nazionalità serba, gravemente
indiziato in ordine ai reati di tentato furto in abitazione, con strumenti atti ad offendere, rapina
aggravata e lesioni personali, commessi a Boscoreale nel settembre 2024.
L’attività d’indagine, condotta dalla Stazione Carabinieri di Boscoreale (NA) e coordinata da questa
Procura della Repubblica, ha permesso accertare, con elevata probabilità, la partecipazione del
suddetto indagato, unitamente ad un suo connazionale già arrestato lo scorso luglio e condannato in
primo grado per gli stessi fatti, ai reati per cui si procede, unitamente ad almeno altri tre complici,
rimasti ignoti.
In orario serale, agendo travisati e utilizzando armi improprie, dopo il secondo tentato furto in
un’abitazione, i malviventi, a causa dell’arrivo inaspettato dei proprietari di casa, si erano dati alla
fuga, bloccando una trentenne e rapinandola della sua autovettura, scaraventando fuori dall’abitacolo
di quest’ultima lo zio della donna, affetto da grave disabilità, e investendolo nel dileguarsi per le vie
di Boscoreale.
L’acquisizione e la conseguente analisi, da parte degli investigatori, delle immagini dei circuiti di
videosorveglianza della zona, unitamente alle informazioni testimoniali acquisite e alla comparazione
di tracce biologiche rinvenute sui berretti utilizzati dagli autori dei reati per travisarsi, hanno
consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato.
L’arresto dell’indagato, che si trovava in Francia, è stato possibile in esecuzione di un mandato di
arresto europeo (M.A.E.), grazie alla collaborazione con la competente Autorità Giudiziaria francese.
L’arrestato è stato associato alla casa circondariale di Napoli Secondigliano.
Boscoreale – Preso topo di appartamenti: era in Francia
Nella decorsa serata, presso l’aeroporto “Leonardo Da Vinci” di Fiumicino (RM), la competente polizia di frontiera aerea ha dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta
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