Boscoreale – Positivi al Covid-19 sette dipendenti comunali

Nella giornata di ieri, dopo che erano stati accertati alcuni casi di positività al Covid-19 tra i dipendenti comunali, è stata disposta la somministrazione del tampone molecolare a tutti i lavoratori. Oggi sono pervenuti i risultati e a riguardo interviene il sindaco Antonio Diplomatico che annuncia “Informo che sono pervenuti i risultati dei tamponi molecolari somministrati ai lavoratori comunali, e purtroppo è stata accertata la positività di cinque dipendenti del comune e due operatori dell’Azienda speciale Ambiente Reale, tutti asintomatici e già in queste ore in isolamento domiciliare. Nel frattempo ho disposto una nuova sanificazione delle sedi comunali che avverrà nelle prossime ore. Dalla prossima settimana, intanto – aggiunge il sindaco- il lavoro dei dipendenti, per garantire la continuità dei servizi, proseguirà in parte in smart working e in parte in presenza per assicurare l’erogazione dei servizi essenziali. Sarà mio impegno comunicare alla città l’evoluzione di questa vicenda. Auguro pronta guarigione agli ammalati”.