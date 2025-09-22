GORI comunica che per manutenzione degli impianti idrici finalizzata al miglioramento del servizio, sarà sospesa l’erogazione idrica dalle 09:30 alle 12:30 di venerdì 26 settembre 2025, nelle seguenti zone di BOSCOREALE:
TRAVERSA I DI VIA PARRELLA
TRAVERSA II DI VIA PARRELLA
TRAVERSA III DI VIA PARRELLA
VIA FERDINANDO RUSSO
VIA GANDHI
VIA GROTTA
VIA GROTTA PARRELLA
VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA
VIA PARRELLA
VIA PARRELLE
VIA PASSANTI SCAFATI
VIA SISTO SANSEVERINO
VIA SPINELLI
VIA STEFANO DE MARINO
Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.
GORI comunica che per manutenzione degli impianti idrici finalizzata al miglioramento del servizio, sarà sospesa l’erogazione idrica dalle 09:30 alle 12:30 di venerdì 26 settembre 2025, nelle seguenti zone di POMPEI:
VIA NOLANA
VIA PIZZO MARTINO
Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell'acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti.
