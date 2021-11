Boscoreale – Parcheggio a Piazza Pace: concluso l’iter burocratico. Bandita la gara d’appalto

“A conclusione dell’iter burocratico, il settore lavori pubblici ha pubblicato oggi il bando di gara per l’appalto dei lavori di realizzazione del parcheggio a servizio del centro storico”. Ad annunciarlo è il sindaco Antonio Diplomatico che aggiunge “L’aggiudicazione della gara dovrebbe essere effettuata entro la metà del mese di dicembre. Ciò sta a significare che in tempi brevi il nuovo parcheggio di piazza Pace sarà messo a disposizione della città, tanto da consentirci di raggiungere l’obiettivo di far ritornare il centro storico alla sua antica funzione di cuore pulsante delle attività commerciali”.

Il progetto del parcheggio – che sorgerà su aree libere disponibili tra via Tenente Angelo Cirillo e via Luisa Sanfelice, a ridosso della centralissima piazza Pace – prevede la realizzazione di posti auto di cui tre destinati a disabili, una rete di smaltimento acque meteoriche, impianti d’illuminazione e videosorveglianza.