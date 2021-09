Boscoreale- Open Day vaccinale “Vaccialmercato” con unità mobile vaccinale, per martedì 21 settembre

Il Comune e l’ASL NA3 Sud hanno organizzato un Open Day vaccinale “Vaccialmercato” con unità mobile vaccinale, per martedì 21 settembre, dalle ore 9:00 alle ore 15:00, presso l’area mercale.

I cittadini, muniti di documento d’identità e di tessera sanitaria, si possono recare senza prenotazione presso il punto vaccinale per ricevere la dose del vaccino.

“Nell’ottica di favorire un maggiore afflusso di cittadini presso i centri vaccinali, d’intesa con l’ASL NA3 Sud e in particolare con il dott. Antonio Coppola, che ringrazio, coordinatore delle unità mobili vaccinali, in concomitanza con lo svolgimento del mercato settimanale del martedì, abbiamo organizzato un Open Day vaccinale senza prenotazione – spiega il sindaco Antonio Diplomatico -. Questa è un’occasione da non perdere per chi ancora non si è vaccinato. Vaccinarsi contro il Covid-19 è l’unica arma che abbiamo per uscire al più presto da questa emergenza sanitaria”.