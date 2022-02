Boscoreale – Open day vaccinale per studenti fascia d’età 12-18 anni. Ecco quando

Sabato 5 febbraio, dalle ore 9:30 alle ore 13:00, presso l’Istituto comprensivo 2° Dati, plesso di via Papa Giovanni XXIII n°37, l’amministrazione comunale e l’Asl Na3sud, in collaborazione con la dirigente scolastica, hanno organizzato un Open Day vaccinale riservato agli studenti nella fascia d’età 12-18 anni.

Un’occasione voluta dall’amministrazione comunale per garantire la salute degli adolescenti e contribuire ad aumentare il numero di vaccinati in una fascia d’età che in questi ultimi mesi è stata particolarmente colpita dal virus.