Boscoreale- Notte di capodanno, Diplomatico: ” Invito i cittadini a non sparare fuochi illegali”

“Mancano poche ore alla notte di Capodanno, storicamente trascorsa a sparare fuochi artificiali di tutti i tipi per festeggiare il nuovo anno, e sento il dovere di invitare i concittadini a non esplodere botti e fuochi pirotecnici illegali, per evitare che un momento di festa si trasformi in dramma, come frequentemente accade. Faccio appello al senso di responsabilità di tutti affinché si abbandoni una cattiva abitudine che spesso vede tragicamente coinvolti anche minori che restano mutilati per una vita intera”.

E’ questo l’accorato appello rivolto alla città dal sindaco Antonio Diplomatico all’antivigilia di Capodanno.