Boscoreale – Minacce ed interessi superiori al 100%, in manette usuario

Questa mattina in Boscoreale, i carabinieri hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, nei confronti di un indagato accusato di usura aggravata. L’indagato viveva abitualmente di usura, prestava denaro con interessi superiori al 100%, costringendo le vittime ad entrare in un vortice di debiti dai quali non riuscivano ad uscire. Le indagini partono da una denuncia di una vittima. L’usuraio non esitava nel minacciare anche i familiari delle vittime. Nella casa dell’uomo sono stati ritrovati fogli dove erano annotati i prestiti con le scadenze