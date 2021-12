Boscoreale – Mercoledì giornata di prevenzione nell’area mercatale

Una giornata di prevenzione e screening gratuito della popolazione, si svolgerà mercoledì 8 dicembre, dalle ore 9:00 alle ore 18:00, presso l’area mercatale.

L’iniziativa, denominata “Pienz’ a salute” – Riparti dalla prevenzione–, è promossa dall’Asl Napoli 3 Sud in collaborazione con il Comune.

Presso l’ambulatorio mobile, medici e personale dell’Asl, senza bisogno di prenotazione, effettueranno: pap test per le donne da 25 e 29 anni; pap test HPV DNA per le donne da 30 a 64 anni. Inoltre, saranno distribuiti i kit per la prevenzione del tumore al colon retto,riservati a uomini e donne tra i 50 e 74 anni.

Sarà attivo anche uno sportello per ricevere informazioni sui seguenti temi: programma “Home Visiting” – supporto, info e consulenze per le neomamme; tutto su i “primi 1000 giorni” dei bambini; attività del consultorio per persone con disforia di genere; calendario vaccinale in età pediatrica.