Boscoreale – Mensa scolastica, il servizio inizia il 27 gennaio

È stato sottoscritto oggi con la ditta Ristonet s.r.l., il contratto pluriennale per lappalto del servizio di mensa scolastica agli alunni delle scuole dellinfanzia, primaria e secondaria di primo grado. Il servizio avrà inizio lunedì 27 gennaio.

Come avevo preannunciato, finalmente per fine mese inizia il servizio di mensa scolastica ha commentato il sindaco Antonio Diplomatico -. Tengo a ricordare che come ho riferito anche in più incontri avuti con le mamme, i motivi del ritardo sono dovuti unicamente a responsabilità della Stazione Unica Appaltante che ha aggiudicato la gara con molto ritardo, visto che gli atti di gara erano stati inviati fin dal mese di marzo. Intanto – conclude il sindaco – dopo la prima fase di assestamento del servizio, in termini organizzativi saranno valutati degli ulteriori miglioramenti dello stesso finalizzati sempre a garantirne la qualità.

Frattanto, in previsione dellinizio del servizio, già da domani è possibile procedere con la ricarica del conto elettronico degli alunni che fruiscono della mensa presso i seguenti esercizi commerciali convenzionati con il Comune: Cartoleria Pucillo, di Olga Sforza, via Luigi Oliva 1° traversa n°84 Boscoreale; Rivendita tabacchi di Vitiello Maria, con sede in via Marra n°71/73 Boscoreale. Per la ricarica non vi è alcun costo aggiuntivo a carico degli utenti, e i citati esercenti espleteranno lo stesso tutti i giorni di apertura al pubblico e per lintero arco orario.

La ricarica è possibile effettuarla anche con bollettino di conto corrente postale, versando la somma che si intende ricaricare per lalunno sul C.C.P. n°22980809, intestato a Tesoreria Comunale Comune di Boscoreale, o con versamento su C/C bancario Codice Iban: IT19W0100540290000000218100 indicando come causale Servizio mensa scolastica, con indicazione delle generalità dellalunno che fruirà del servizio, e della scuola, classe e sezione frequentata. Copia originale dellattestazione di versamento dovrà essere immediatamente consegnata allufficio refezione scolastica, ubicato presso gli uffici comunali di via Le Corbusier – Piano Napoli Villa Regina.

Si rammenta che per fruire della mensa scolastica è obbligatoria liscrizione al servizio che può essere effettuata online, accedendo alla sezione Mensa scolastica in home page del portale internet istituzionale www.comune.boscoreale.na.it e compilando il form di iscrizione. Sarà comunque possibile effettuare anche liscrizione cartacea utilizzando il modello in distribuzione presso il settore pubblica istruzione, uffici comunali Piano Napoli Villa Regina, e scaricabile dal portale internet istituzionale, sempre sezione Mensa scolastica, che va presentato, unitamente alla documentazione richiesta, al protocollo generale ubicato presso la Casa Municipale di piazza Pace, o inviato a mezzo servizio postale.