GUASTO IMPROVVISO, nelle seguenti zone del Comune di BOSCOREALE:
INTERO TERRITORIO COMUNALE
Ad esclusione di: Via Villa regina, Via Montessori, località ponte zappella e palazzine pololari di Settetermini.
I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto.
Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 23:00 di venerdì 6 febbraio 2026.
Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.
