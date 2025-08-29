Boscoreale – Maltratta la compagna, fermato 52enne

Nella prima mattinata di mercoledì, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 52enne di Castellammare di Stabia, con precedenti di polizia, per maltrattamenti in famiglia.

Nello specifico, gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla Sala Operativa, sono intervenuti presso un’abitazione per la segnalazione di una lite familiare.

Giunti sul posto, i poliziotti sono stati avvicinati da una donna in evidente stato di agitazione, la quale ha riferito di essere stata poco prima aggredita e minacciata dal compagno, come già avvenuto in precedenti occasioni; lo stesso, nel frattempo si era allontanato.

Poco dopo, l’uomo si è ripresentato presso l’abitazione, continuando a minacciare la donna, finché non è stato bloccato dagli operatori.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.