Boscoreale – Lite in tabaccheria, 60enne aggredito e in prognosi riservata: 37enne arrestato

E’ bastata una banale discussione in tabaccheria a scatenare la rabbia di un 37enne di Pompei, arrestato dai Carabinieri per lesioni aggravate.

Succede in serata, il 37enne è in un tabacchi in via passanti flocco. All’interno anche un secondo cliente, un 60enne del posto.

Non è chiaro cosa abbia innescato la lite. L’uomo ha atteso il 60enne all’esterno e l’ha colpito con violenza, a calci e pugni. Un’aggressione costata la prognosi riservata alla vittima, ancora ricoverata nell’ospedale del Mare di Napoli.

I militari della stazione di Boscoreale, analizzate le telecamere e raccolte le testimonianze dei presenti, hanno facilmente individuato e identificato il 37enne.

L’hanno raggiunto a casa e gli hanno stretto le manette ai polsi. E’ ora in carcere, in attesa di giudizio.