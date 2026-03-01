Boscoreale- L’Istituto Comprensivo 2° Dati promuove un incontro sull’autismo

AUTISMO. L’ISTITUTO COMPRENSIVO 2° DATI DI BOSCOREALE PROMUOVE UN INCONTRO TRA ESPERTI

“Incontrare l’autismo” è il tema del seminario promosso dall’Istituto comprensivo 2° Dati di Boscoreale, che si terrà lunedì 2 marzo, dalle ore 14:30 alle 17:00, presso il Museo del Parco Nazionale dei Vesuvio a Boscoreale.

Docenti, psicoterapeuti, medici e associazioni di categoria si confronteranno e dibatteranno sulle seguenti tematiche: modalità di apprendimento di un allievo con autismo, importanza del lavoro in rete, strategie e obiettivi di didattica inclusiva.

All’incontro-dibattito, moderato da Sonia Fucito dirigente scolastico dell’I.C. 2° Dati, interverranno Flavia Morfini, psicoterapeuta ed analista del comportamento, Maddalena Sartore presidente dell’associazione “Vivere l’autismo”, Alba Auricchio pediatra e Rossella Iovino, avvocato.

Il seminario ha l’obiettivo di accrescere la consapevolezza sui complessi aspetti dello spettro autistico e rafforzare nella comunità scolastica la capacità di offrire supporto e accoglienza con precise strategie di intervento.