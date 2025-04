Boscoreale – Le iniziative della Dati per la giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo

GIORNATA MONDIALE PER LA CONSAPEVOLEZZA SULL’AUTISMO, LE INIZIATIVE PROMOSSE DALL’ISTITUTO COMPRENSIVO 2° DATI DI BOSCOREALE

In occasione della “Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo”, fissata al 2 aprile di ogni anno, anche l’Istituto comprensivo 2° Dati di Boscoreale ha celebrato la Giornata con una serie di iniziative che hanno coinvolto docenti e alunni di tutti e tre gli ordini: infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Gli alunni, guidati dai docenti, hanno realizzato elaborati e assistito alla proiezione di cortometraggi.

La celebrazione della Giornata alla scuola 2° Dati è stata soprattutto occasione di riflessione con l’obiettivo di accrescere la comprensione e la conoscenza sulla tematica, per rafforzare la capacità della comunità scolastica di offrire supporto e accoglienza ad alunni con disturbi dello spettro autistico.

Dal tramonto all’alba la sede scolastica di via Montessori si è illuminata di blu, il colore scelto come simbolo dell’autismo.