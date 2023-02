Boscoreale – Lavori, mancanze d’acqua. Ecco le zone interessate

GORI comunica che sono in corso mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione idrica nelle seguenti zone del Comune di BOSCOREALE:

PIAZZA VARGAS

VIA AMEDEO

VIA DEL POPOLO

VIA EMANUELE CIRILLO

VIA GIOVANNI DE FALCO

VIA GIOVANNI DELLA ROCCA

VIA GIUSEPPE GARIBALDI

VIA LUIGI OLIVA

VIA MARIO PAGANO

VIA SANFELICE

VIA SOTTOTENENTE ERNESTO CIRILLO

VIA VINCENZO BELLINI

TUTTE LE TRAVERSE DELLA ZONA

I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto.

Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 18:00 di martedì 14 febbraio 2023.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.