Boscoreale- La storia di notte in scena a Villa Regina

APPUNTAMENTI SERALI AL SITO ARCHEOLOGICO DI VILLA REGINA. VISITE GUIDATE E CONCERTI NELL’AFFASCINATE CORNICE DELL’ILLUMINAZIONE NOTTURNA

Domenica 19 settembre, sabato 25 e domenica 26 settembre, promossi dal Parco Archeologico di Pompei, si terranno tre eventi di grande rilievo presso la Villa rustica di epoca romana in località Villa Regina.

Nei due appuntamenti di domenica 19 e domenica 26 settembre, realizzati in collaborazione con la Scabec, dopo la visita a cura di un archeologo all’antica fattoria romana tra gli ambienti dedicati alla trasformazione dei prodotti agricoli, con particolare predilezione per la vinificazione e la conservazione, vi sarà un’immersione nella musica napoletana ricca di teatralità e dalle melodie indimenticabili con il concerto di Giuseppe Di Capua, con Marina Bruno e Peppe La Pusata. Sono previsti tre turni di visita: ore 20.00, 21.00 e 22.00.

Per partecipare alle visite guidate è necessario acquistare il biglietto collegandosi al seguente link: https://www.ticketone.it/eventseries/campania-by-night-serali-scabec-2976371/, ed essere in possesso di una Certificazione verde Covid-19 (green pass) che attesti di aver fatto almeno una dose di vaccino oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle ultime 48 ore oppure di essere guariti da COVID-19.

E’ obbligatorio presentarsi 20 minuti prima dell’inizio del proprio turno di visita. Info su www.campaniabynight.it