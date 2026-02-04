Boscoreale – L’8 febbraio si terrà il Mercato della terra

Domenica 8 Febbraio 2026 dalle ore 9 alle ore 13,00 si terrà in Piazza Vargas a Boscoreale il Mercato della terra.

La manifestazione promossa dal Comune di Boscoreale e dalla condotta vesuviana Slow-food si svolge -come di consueto -ogni seconda domenica del mese.

Questa edizione vede al centro i prodotti dell’orto e dei giardini vesuviani e quindi cavolo bianco, cavolo romanesco, cavolo toscano, broccoli, torzelle, scarole, cicoria, broccoli insalate aranci, minestra nera mandarini, formaggio di Tramonti, mozzarelle e fiordilatte bio, formaggi del Cilento, Olio bio, formaggi del beneventano, pane di grani tradizionali bio, vini bio, conserve, castagne, miele del Cilento e del Vesuvio.

Domenica il Mercato della Terra di Boscoreale compie 8 anni.

E’ significativo il fatto che questa manifestazione che rappresenta un utile momento di incontro tra produttori e cittadini si sia caratterizzata da una consolidata continuità di svolgimento.

E’ il segno di una forte collaborazione tra la condotta vesuviana slow-food e il Comune di Boscoreale e di una comunità di intenti.

Non a caso a Boscoreale sta nascendo “BIOMA”-un grande Parco naturalistico e centro di ricerca mentre la città è sede dell’Antiquarium nazionale “Uomo e ambiente nel territorio vesuviano”con l’annessa Villa rustica di epoca romana che rappresenta l’unico esempio visitabile di fattoria agricola all’interno del Parco Archeologico di Pompei.

Inoltre dal 2021 è aperto il Museo del parco nazionale del Vesuvio con ampi spazi dedicati alla flora e alla fauna vesuviana nonché all’evoluzione del paesaggio.

Ambedue i Musei si trovano in località Villa regina e sono visitabili di Domenica.

Infine si sta consolidando il percorso per la nascita di una scuola naturalistica .

Schola naturalis: dalla scienza all’arte, dalla tecnologia all’umanesimo è un progetto che valorizza il territorio vesuviano, ricco di risorse, fascino, mistero e poesia.

Schola Naturalis intende restituire al paesaggio vesuviano la dignità che merita, promuovendo nuove opportunità culturali e turistiche in un territorio spesso ferito e sottovalutato, ma profondamente amato da chi lo vive ogni giorno.