Boscoreale- Insediato il Centro Operativo Comunale. Diplomatico: “misura precauzionale per essere già pronti per qualunque emergenza”

Il sindaco Antonio Diplomatico stamattina ha costituito e insediato il Centro Operativo Comunale (COC), operativo continuamente, composto da sette unità: geom. Sergio De Prisco, capo settore protezione civile; dott. Carmine Bucciero, comandante della polizia municipale; dott.ssa Raffaela Cirillo, capo settore istruzione, cultura e politiche sociali; dai tecnici geom. Giuseppe Ametrano, geom. Luigi Di Martino e geom. Pasquale Di Martino, e dal dott. Antonio d’Errico, responsabile dell’ufficio stampa e comunicazione, quale misura precauzionale al fine di gestire e fronteggiare al meglio una eventuale emergenza coronavirus territoriale.

Il Coc, in particolare, servirà a coordinare, velocizzare e ottimizzare la risposta del sistema locale qualora dovessero rilevarsi focolai epidemiologici, e ad attivare i protocolli di emergenza adottati dal Governo e dalla Regione.

“La costituzione del Centro Operativo Comunale – ha dichiarato il sindaco Antonio Diplomatico – è una misura precauzionale per essere già pronti per qualunque emergenza. Colgo l’occasione – ha aggiunto il sindaco – per ribadire che sul nostro territorio non ci sono segnalazioni di positività al coronavirus, e rinnovo l’invito a mantenere la calma e a seguire le linee date dal ministero della salute e ad attenersi unicamente alle informazioni ufficiali fornite dagli Enti preposti e dal Comune attraverso il portale internet istituzionale e le pagine social dell’Ente”.