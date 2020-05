Boscoreale – Indagine sierologica Covid-19, selezionati 54 cittadini

Il Ministero della Salute, su indicazione del Comitato Tecnico Scientifico, ha promosso con l’Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT un’indagine di siero-prevalenza della popolazione inerente l’infezione da virus Sars-Cov-2.

Sono coinvolte 150.000 persone, residenti in duemila Comuni, selezionate da ISTAT quale campione rappresentativo dell’intera popolazione italiana.

Anche 54 cittadini di Boscoreale sono compresi nel campione selezionato dall’ISTAT e nelle prossime ore saranno contattati dalla Croce Rossa Italiana per fissare un appuntamento per il test, previsto per venerdì 29 maggio, che consisterà in un piccolo prelievo di sangue presso il Centro prelievo della C.R.I. allestito in piazza Pace.