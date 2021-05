Boscoreale – In dirittura d’arrivo la realizzazione della “Passeggiata archeologica”

E’ stata convocata la conferenza di servizio per la definitiva realizzazione della “Passeggiata archeologica”, la strada che, seguendo il corso del Canale Sarno, unisce via Settetermini con via delle Tombe nel Comune di Pompei, e servirà a collegare gli scavi di Pompei con l’area archeologica boschese di Villa Regina.

I lavori sono sospesi dal 4 novembre 1988, per ordine della Soprintendenza Archeologica di Pompei, per il ritrovamento di alcuni resti archeologici nell’area occupata dalle strutture del Canale Sarno.

Attualmente la strada, già in parte realizzata alla fine degli anni 80, della lunghezza complessiva di circa 900 mt., ricade sul territorio dei Comuni di Boscoreale e Pompei ed è completata nel tratto ricadente nel Comune di Boscoreale e per circa 300 mt nel tratto ricadente nel territorio di Pompei. Il restante tratto per circa 250 mt, dall’area del ritrovamento archeologico fino a via delle Tombe, manca della realizzazione della sede stradale e delle infrastrutture impiantistiche, pur essendo completa la copertura del canale e il sistema fognario.

Il completamento dell’opera sarà possibile grazie a un finanziamento di 1.200.000 euro nell’ambito del “Grande Progetto Pompei”.

“Siamo veramente in dirittura d’arrivo per realizzare questa opera progettata ad inizio anni ’80 e mai ultimata dopo il ritrovamento di alcuni resti archeologici – spiega il sindaco Antonio Diplomatico -. Questa strada consentirà, in particolare, il collegamento tra Villa dei Misteri e Villa Regina, dirottando il flusso turistico di Pompei anche verso la nostra area archeologica. Il progetto – aggiunge il Sindaco – prevede, tra l’altro, il completamento dell’arteria, la pavimentazione della stessa e dei marciapiede, l’impianto di illuminazione e la collocazione di pannelli illustrativi lungo il percorso. Ringrazio il generale Mauro Cipolletta e la struttura del Grande Progetto Pompei, per l’attenzione e disponibilità alla risoluzione di questo annoso problema”.