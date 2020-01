Boscoreale – Imbrattate da vandali le mura della Casa Municipale

A ridosso del Capodanno dei vandali hanno imbrattato le mura dell’intero perimetro della Casa Municipale che affaccia su piazza Pace, molto frequentata da giovani e giovanissimi, con scritte indecorose e talune anche di dileggio alle forze dell’ordine.

“Quanto accaduto – commenta il sindaco Antonio Diplomatico – è un gravissimo episodio di ignobile inciviltà, aggravato ancora di più dall’aver imbrattato un bene pubblico, il palazzo Municipale, la casa di tutti, anche con gravissime scritte contro le forze dell’ordine. Ho immediatamente denunciato l’accaduto – aggiunge il sindaco – e in queste ore sono in corso le indagini per individuare i responsabili, taluni minori, autentici baby teppisti. Rivolgo appello ai miei concittadini affinché collaborino alle indagini per consentire la rapida identificazione dei responsabili visto che, da quello che ho appreso, gli atti vandalici sono stati posti in essere alla presenza di numerosi cittadini che frequentano piazza Pace. Saremo inflessibili – conclude il sindaco Diplomatico – e li perseguiremo in ogni sede, oltre che obbligarli a ripristinare, a loro spese, i muri imbrattati”.