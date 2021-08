Boscoreale – Il consultorio familiare di Villa Regina diventerà punto vaccinale

Riaprirà il consultorio familiare ubicato nel palazzo sede degli uffici comunali di Villa Regina, che diventerà anche un punto vaccinale. La decisione è stata assunta dal Direttore generale dell’Asl Napoli 3 sud, con il grande contributo dei sindaci del territorio, per incrementare la campagna vaccinale in vista dell’imminente riapertura delle scuole.

Potranno accedere alla vaccinazione liberamente, sette giorni su sette, tutti i cittadini residenti sul territorio di competenza dell’Asl Napoli 3 sud, anche senza prenotazione sulla piattaforma vaccinale, e per la fascia d’età 12/17 anni sono previsti percorsi preferenziali per i minori e i loro genitori.

“Accolgo con soddisfazione la decisione del Direttore generale dell’Asl Napoli 3 sud, ripetutamente sollecitato, che non solo ha stabilito la riapertura del consultorio familiare, ma ha deciso di riconvertirlo anche a punto vaccinale per i cittadini di Boscoreale – ha commentato il sindaco Antonio Diplomatico -. La ripresa, a breve, dell’attività scolastica richiedeva uno sforzo ulteriore, considerata anche la bassa percentuale di minori vaccinati nella fascia d’età 12/17 anni. Sarà mia cura, attraverso i dirigenti scolastici, sollecitare le famiglie a far vaccinare i ragazzi, perché l’immunizzazione è il modo più efficace per combattere il contagio da Covid-19”.