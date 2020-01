Boscoreale- Il 23 gennaio alle ore 17.30 Gianni Scudieri presenta il romanzo ” Una disperata ricerca”

Giovedì 23 gennaio, alle ore 17:30, in sala giunta, Gianni Scudieri presenterà il suo romanzo “Una Disperata Ricerca”, Tullio Pironti Editore, un viaggio nel mondo interiore del protagonista, sempre alla ricerca ‘disperata’ di un amore che non appartiene a questo mondo.

“Si parla tanto d’amore nel libro, ma anche di situazioni di estrema attualità come il fenomeno social Facebook e il problema del radicalismo islamico, ma non aspettatevi quel sentimento convenzionale, tipo due cuori e una capanna – spiega l’autore Gianni Scudieri -. L’amore viene messo totalmente a nudo, privo di qualsivoglia ipocrisia e visto come sofferenza, come passione bruciante, come ricerca disperata per placare il vuoto dell’anima dell’essere umano che, comunque, non viene mai colmato! L’amore – prosegue Scudieri – assume connotati tragici seppure identificato, talvolta, con aspetti puramente fisici e sentimentali al contempo, che durano un soffio di vento, per trasformarsi in routine fino al momento in cui una nuova donna si affaccia all’orizzonte del protagonista e tutto ricomincia con una speranza rinnovata ma inutile. Sempre così, fino alla misera fine del personaggio principale del romanzo, perché l’amore non può essere eterno nella tragedia misurata e breve della vita! L’amore – conclude Scudieri – vissuto anche all’insegna della musica dove trova, comunque, nuova linfa per rigenerarsi inutilmente ogni volta e infrangersi poi, definitivamente, contro il nulla che regna sovrano su questa Terra e in tutto l’Universo!”