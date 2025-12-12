Boscoreale – Il 14 Dicembre l’appuntamento con il Mercato della Terra – Paniere vesuviano

Si svolgerà Domenica 14 Dicembre 2025 dalle ore 9 alle ore 13 l’appuntamento a Boscoreale con il Mercato della Terra -Paniere vesuviano.

La manifestazione è promossa dal Comune di Boscoreale e dalla condotta vesuviana slow-food e si tiene a Piazza Vargas.

L’edizione di Dicembre è all’insegna delle tradizioni della tavola vesuviana a Dicembre.

I cittadini che visiteranno il mercato troveranno il cavolo e le papacelle per l’insalata di rinforzo,le verdure per la minestra maritata, i pomodorini del piennolo,gli agrumi,la frutta secca.

Non mancheranno i prodotti realizzati dagli agricoltori vesuviani nel rispetto delle tradizioni.

Sarà l’occasione per scambiarsi antiche ricette e riscoprire le tradizioni familiari.

L’area di piazza Vargas è dotata di ampi parcheggi.

A Boscoreale è possibile visitare il nuovo museo del Parco nazionale del Vesuvio e l’Antiquarium nazionale “Uomo e ambiente nel territorio vesuviano”con l’annessa villa rustica di epoca romana che è uno dei siti del Parco Archeologico di Pompei.

a cura della condotta vesuviana slow-food