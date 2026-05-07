Boscoreale – Il 10 maggio appuntamento con il Mercato della Terra

Si rinnova, come ogni seconda Domenica del mese a Boscoreale, l’appuntamento con il Mercato della Terra – Paniere vesuviano promosso dal Comune di Boscoreale e dalla condotta vesuviana slow-food.

L’appuntamento si svolgerà dalle ore 9 alle ore 13.

In questa occasione-come ogni anno – la Pro loco “Villa Regina ” sarà presente con uno adedicato alla raccolta di fondi per la ricerca contro il cancro con la distribuzione ai sottoscrittori di Piante di azalee.sarà dunque una domenica all’insegna del cibo sano, giusto e pulito e del sostegno concreto all’impegno di tanti studiosi per sconfiggere il cancro.

Al Mercato della terra di Boscoreale saranno presenti produttori vesuviani con i prodotti di stagione e le lavorazioni artigianali.

Piazza Vargas è sede di una fermata della circumvesuviana ed è dotata di ampi parcheggi.

A Boscoreale sono aperti e visitabili il nuovo Museo del Parco Nazionale del Vesuvio e l’Antiquarium nazionale “uomo e ambiente nel territorio vesuviano”con l’annessa villa rustica di epoca romana.

I due musei si trovano in località Villa Regina-maggiori informazioni sul sito del Parco nazionale del Vesuvio e sul sito del Parco Archeologico di Pompei.