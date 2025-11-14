GORI comunica che sono in corso mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione idrica nelle seguenti zone del Comune di BOSCOREALE:
PIAZZA VARGAS
VIA BENEDETTO CROCE
VIA DEL POPOLO
VIA GIARDINI
VIA GIOVANNI DE FALCO
VIA GIOVANNI DELLA ROCCA
VIA PROVINCIALE PASSANTI
VIA ROSA
VIA SANFELICE
VIA SOTTOTENENTE ERNESTO CIRILLO
VIA STELLA
VIA TENENTE ANGELO CIRILLO
VIA VINCENZO BELLINI
VIA VITTORIO EMANUELE
TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE
I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto.
Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 18:00 di venerdì 14 novembre 2025.
Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.
