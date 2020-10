Boscoreale – Gori: avviati i lavori di completamento della rete fognaria in via Passanti

Prosegue l’impegno di GORI per il potenziamento della rete fognaria sul territorio gestito, nell’ambito di un fitto programma di interventi che punta a garantire ai cittadini un servizio sempre più efficiente e attento alla salvaguardia dell’ambiente. Hanno preso il via, infatti, i lavori per il completamento della rete fognaria in via Passanti: un’opera finanziata dalla Regione Campania, per oltre sette milioni di euro, e di cui GORI è soggetto attuatore. L’intervento, che sarà ultimato a marzo 2023, consentirà la risoluzione definitiva delle problematiche igienico sanitarie che affliggono l’area, ma non solo. “Il completamento della rete fognaria a Boscoreale fa parte di un ampio programma di interventi che GORI sta gradualmente realizzando e che contribuirà al risanamento del fiume Sarno ed al conseguente recupero della balneabilità nell’intero Golfo di Napoli, due obiettivi che passano anche attraverso una corretta gestione delle reti fognarie e della depurazione, e sui quali in sinergia con tutti gli enti coinvolti stiamo concentrando importanti sforzi e risorse” il commento dell’Amministratore Delegato di GORI, Giovanni Paolo Marati. Quest’opera, infatti, consentirà di collegare l’intera rete fognaria della zona Passanti alla rete fognaria di Scafati, garantendo il trasporto dei reflui all’impianto di depurazione comprensoriale Medio Sarno 1, gestito da GORI. “Grazie a quest’intervento colletteremo la popolazione della zona Passanti, passando dall’attuale copertura del servizio fognario del comune di Boscoreale pari al 43,5% ad una copertura complessiva del 91,55%, oltre ad un incremento del servizio depurativo per circa 16.188 abitanti, di cui 9629 nel comune Boscoreale, 5148 nel comune di Terzigno e 1411 nel comune di Pompei, e al collettamento di reflui industriali provenienti da industrie conserviere per circa 9356 abitanti equivalenti” sottolinea il Responsabile Investimenti, Ingegneria e Servizi di GORI, Francesco Rodriquez. Un’opera molto attesa dai cittadini di Boscoreale, comune sul quale GORI ha già realizzato diversi interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche e fognarie. “La realizzazione della rete fognaria in via Passanti, oltre ad essere fondamentale per la zona periferica di Boscoreale, è strategica per il disinquinamento del fiume Sarno e del Golfo di Napoli, ed è frutto di una proficua sinergia che ci sta portando nella giusta direzione” le parole del Sindaco, Antonio Diplomatico. “Un traguardo che rappresenta un’altra tappa importante nel percorso che l’Ente Idrico Campano ha iniziato dal momento della sua costituzione – dichiara il Presidente dell’Ente Idrico Campano, Luca mascolo – Passo dopo passo i risultati, frutto della grande mole di lavoro messa in campo in questi ultimi anni, stanno premiando il nostro impegno”. Un altro tassello, dunque, nella realizzazione di una strategia comune portata avanti da Regione Campania, EIC e GORI, chiamata a ricoprire un ruolo fondamentale in questo grande progetto. “Con il nostro operato mettiamo al centro la riqualificazione del bacino idrografico del Fiume Sarno e dei comuni che ne fanno parte, divenuti protagonisti di un’azione sinergica che stiamo portando avanti e che ci consentirà di lasciare alle nuove generazioni una condizione ambientale migliore” conclude il Vice Presidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola.