Boscoreale- Giostrine nel parco pubblico di via Papa Giovanni XXIII: in arrivo i fondi della Città Metropolitana di Napoli

La Città Metropolitana di Napoli, accogliendo il progetto promosso dal Comune, ha attribuito un finanziamento di 33.736,69 euro finalizzato all’installazione di giostrine nel parco pubblico di via Papa Giovanni XXIII.

Il finanziamento è stato concesso dalla Città Metropolitana di Napoli nell’ambito degli interventi per il “finanziamento di progetti di realizzazione ed adeguamento di parchi giochi sul territorio metropolitano” tesi a favorire una migliore fruibilità e accessibilità dei parchi giochi in chiave inclusiva, contribuendo in tal modo al benessere cognitivo, fisico, sociale ed emotivo dei bambini e dei ragazzi.