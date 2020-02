Boscoreale-Gilda Zolfo, nuova segretaria generale. Accolta questa mattina dal sindaco

Gilda Zolfo è la nuova Segretaria Generale, si è insediata stamattina alla guida della segreteria del Comune, vacante dallo scorso mese di dicembre. Ad accoglierla il sindaco Antonio Diplomatico che le ha formulato gli auguri di buon lavoro.

La segretaria Zolfo proviene dal Comune di Sant’Antimo, e sebbene la sua giovane età ha già maturato importanti esperienze in numerosi comuni della Campania e fuori regione, facendosi apprezzare per la preparazione e competenza.

Gilda Zolfo è anche una nota scrittrice, autrice del libro per bambini “Le storie del gatto Umberto”, edito da Printart Edizioni.

“Formulo il benvenuto alla dottoressa Zolfo, che da oggi assume la titolarità di questa segreteria comunale, della quale nella lunga fase di selezione ho molto apprezzato il curriculum e le competenze maturate – ha dichiarato il sindaco Antonio Diplomatico -. Per l’amministrazione comunale sarà un punto di riferimento importante per il raggiungimento degli obiettivi programmatici, per lo sviluppo del territorio e l’ottimizzazione dei servizi alla comunità. Un saluto e un ringraziamento per la preziosa collaborazione che ci ha dato – ha concluso il sindaco – rivolgo alla segretaria uscente, la dott.ssa Simona Manzo che si è trasferita al Comune di Melfi”.

“Ringrazio il sindaco per la fiducia che mi ha accordato e per la calorosa accoglienza che ho ricevuto – ha commentato Gilda Zolfo -. Saluto i consiglieri comunali, la giunta, il personale dell’ente e la comunità di Boscoreale, e assicuro il mio assoluto impegno per contribuire al raggiungimento degli obiettivi programmatici dell’amministrazione”.