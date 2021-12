Boscoreale – Funerali del commerciate Antonio Morione. Proclamato il lutto cittadino in segno di cordoglio per la sua morte

Il sindaco f.f. Francesco Faraone, con ordinanza allegata, per la giornata di oggi 29 dicembre, in occasione dei funerali del commerciante Antonio Morione, che si svolgeranno nel pomeriggio a Torre Annunziata, ha proclamato il lutto cittadino in segno di cordoglio per la sua morte, e ha disposto l’esposizione a mezz’asta, sugli edifici comunali, della bandiera della Repubblica Italiana e di quella Europea.