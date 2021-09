Boscoreale- Fuggono all’alt: 2 arresti per resistenza a pubblico ufficiale, uno era evaso dagli arresti domiciliari

A Boscoreale Carabinieri della sezione radiomobile hanno arrestato F.T., 29enne di trecase e A.G., 23enne del posto. Sono entrambi già noti alle ffoo e dovranno rispondere di resistenza a pubblico ufficiale. T. anche per evasione visto che era sottoposto agli arresti domiciliari.

I militari li hanno notati a bordo di uno scooter mentre percorrevano via trivio marchese. Indossavano abiti scuri, il casco integrale e dei guanti in lattice. La targa del mezzo era contraffatta con del nastro adesivo.

I Militari gli intimano di fermarsi ma i 2 non obbediscono. Ne nasce un inseguimento che dura circa 4 chilometri. I due abbandonano lo scooter e tentano di fuggire a piedi ma vengono bloccati poco dopo. Gli arrestati sono in attesa di giudizio, lo scooter – intestato ad una società di noleggio – è stato sequestrato.