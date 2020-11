Boscoreale – Festa dell’Unità nazionale e delle forze armate, nessuna cerimonia pubblica

Nel rispetto delle disposizioni per limitare la diffusione del Covid-19, quest’anno non si svolgerà la tradizionale cerimonia in piazza Pace in occasione del 4 novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

“Ho ritenuto opportuno, anche in linea con l’orientamento nazionale che ha ridotto sensibilmente tutte le iniziative commemorative, annullare la tradizionale celebrazione del 4 novembre che quest’anno cade in un momento particolarmente critico a causa del diffondersi dell’epidemia da Covid-19 – spiega il sindaco Antonio Diplomatico -. Un pensiero ed un augurio vanno alle Forze Armate che quotidianamente con coraggio e dedizione si impegnano in difesa della nostra sicurezza e della difesa dei nostri diritti costituzionali”.