Boscoreale – Fenomeno e-bike illegali, le bici elettriche che diventano scooter: i controlli dei Carabinieri

Motorini elettrici ed e-bike hanno invaso le strade di tutta la penisola all’insegna del green e dell’eco sostenibilità. Un modo per muoversi intelligente e anche economico se non fosse che la mano maliziosa del furbetto di turno o semplicemente la non conoscenza delle regole rende tutto meno lecito e soprattutto sicuro.

Parliamo di e-bike e di velocipedi a pedalata assistita che, se modificati, sono dei veri e propri scooter. Ciò comporta maggiore velocità ma anche obblighi che il rider deve rispettare altrimenti incappa in gravi sanzioni, anche la denuncia penale.

Il confine tra scooter e bici elettriche diventa sempre più sottile e corre sul filo dei 25 chilometri orari. Entro questa velocità, salvo modifiche alla batteria e all’impianto di accelerazione, parliamo di e bike. Oltre i 25 km/h siamo difronte a veicoli da immatricolare, assicurare e per i quali è necessario anche il casco.

I carabinieri del comando provinciale di Napoli da tempo effettuano controlli quotidiani. Dal Vomero a Castellammare, passando per Ischia e Sorrento. Questa volta il dispositivo è arrivato a Boscoreale, cittadina a sud di Napoli.

Controlli dove il margine di errore è pari allo zero grazie alla preziosa collaborazione del personale della Motorizzazione civile di Bari, dotata di una piattaforma per le verifiche tecniche.

Sono 31 le e bike che sono state sequestrate con ben 134 sanzioni al codice della strada per un totale di 213mila euro.

Le sanzioni sono la mancata copertura assicurativa, la guida senza casco e l’omessa immatricolazione.

Tra i mezzi controllati qualcuna era dotata anche di manetta per l’accelerazione, altre arrivavano a velocità vicine agli 80 kmh.

Molti dei centauri controllati hanno dichiarato di non conoscere proprio questa limitazione.

Come riconoscere una e-bike a norma da una irregolare? Ribadiamo i consigli per evitare problemi.

Assicurati che la potenza del motore non superi i 250 W, e che interrompa l’assistenza del motore quando raggiunge i 25 km/h. Se la tua bici può superare questa velocità senza pedalare, potrebbe non essere conforme. Il motore deve funzionare solo quando pedali, la manetta dell’acceleratore non è prevista.

Prima di acquistarla controlla che la bici abbia la marcatura CE di conformità e che sia accompagnata da una Dichiarazione CE di conformità.