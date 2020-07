Boscoreale – Falsa la notizia di un nuovo caso di Coronavirus in città

“Nel nostro comune, ad oggi, non vi è alcun nuovo caso positivo al Covid-19”, a precisarlo è il sindaco Antonio Diplomatico che aggiunge “Stigmatizzo il comportamento irresponsabile di una cittadina che ieri mattina attraverso i social, sostenendo di essere a conoscenza di un positivo al Coronavirus, ha diffuso una falsa notizia provocando allarme tra la popolazione, alimentando ansia e preoccupazione. Ricordo che l’Asl e il sindaco sono i primi ad essere informati in caso di positività per attivare immediatamente le procedure di quarantena a tutela della cittadinanza”.