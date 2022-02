Boscoreale – Emergenza COVID-19,in aumento i contagi

Pure nella settimana dal 24 al 30 gennaio in città si è registrato un aumento dei contagi da Covid-19. In tale periodo, come si rileva dall’allegato report, all’esito del saldo tra nuovi positivi e guariti gli attuali positivi sono passati 1909 (precedentemente erano 1862). Però, questo dato non deve destare troppo allarme in quanto, messo a confronto con l’indice di contagio relativo all’incidenza percentuale dei nuovi positivi a sette giorni per centomila abitanti, fa emergere, rispetto alla precedete settimana, un’ulteriore miglioramento, che conferma il trend in discesa.

Nel dettaglio dal 24 al 30 gennaio tale indice riferito alla nostra città è sceso a 1.634,02 (la precedente settimana era balzato a 2.132,35); altrettanto è sceso anche l’indice regionale che si è attestato a 1.384,04 (la precedente settimana era a 1.789,91).

In tale periodo sono stati effettuati complessivamente 2953 tamponi, di cui 2523 negativi e 430 positivi, con un indice tamponi effettuati/positivi del 14,56%. Invece, è rimasto immutato il numero delle vittime registrato dall’inizio pandemia che è fermo a 53.

In tale settimana, come dato statistico, si è osservato che la fascia d’età che maggiormente ha contratto il virus è quella da 36 a 49 anni (79 contagiati), seguita dalla fascia da 50 a 64 anni (63 contagiati). Particolarmente colpite anche la fascia d’età da 0 a 5 anni (39 contagiati). La fascia meno contagiata è quella dagli 81 anni a salire (8 contagiati).

Fino al 26 gennaio sono 19.720 i cittadini ai quali è stata inoculata la prima dose di vaccino (79% della popolazione), 16.408 quelli a cui è stata inoculata la seconda dose (66% della popolazione), e 9.796 quelli a cui è stata inoculata la terza dose (39 % della popolazione).