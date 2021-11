Boscoreale – Emergenza COVID-19, in aumento gli attuali positivi

L’andamento del Covid-19 in città nel periodo dall’1 al 7 novembre, come si rileva dall’allegato report, all’esito del saldo tra guariti e nuovi positivi, ha fatto registrare un ulteriore aumento degli attuali positivi passati a 43 (precedentemente erano 33), mentre è rimasto invariato il numero dei decessi, fermo a 50 dall’inizio della pandemia. In tale settimana sono stati effettuati complessivamente 387 tamponi, di cui 373 negativi e 14positivi, con un indice tamponi effettuati/positivi del 3,62%.

Un dato confortante rilevato è la discesa dell’indice di contagio relativo all’incidenza percentuale dei nuovi positivi a sette giorni per centomila abitanti, che è diminuito al 51,46% (la precedente settimana era al 62,49%), mentre è in risalita il dato regionale che è del 65,28 (la precedente settimana era al 50,28%).

Fino all’1 novembre sono 18.056 i cittadini ai quali è stata inoculata la prima dose di vaccino (76% dellapopolazione), mentre 15.191 cittadini (64% della popolazione) hanno completato il ciclo vaccinale con doppia dose.