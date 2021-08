Boscoreale – Emergenza COVID-19, 47 nuovi positivi nell’ultima settimana

Sono poco confortanti i numeri che emergono dall’allegato report sul monitoraggio Covid-19 in città, relativi al periodo dal 16 al 22 agosto.

In questa settimana, infatti, c’è stata una forte impennata di positivi, passati da 22 a 69 (di cui 44 primi positivi). Fortunatamente in tale periodo non si sono registrati nuovi decessi, il cui numero complessivo dall’inizio della pandemia si è attestato a 50.

In tale settimana, inoltre, l’incidenza percentuale dei nuovi positivi a sette giorni per centomila abitanti, nella nostra città si è attestata al 124,98 % (nella precedente settimana era del 25,73 %), mentre il dato regionale è del 56,91 %.

Fino al 19 agosto a cittadini boschesi sono state somministrate complessivamente 15.004 prime dosi di vaccino (55% della popolazione), mentre 11.523 cittadini (42% della popolazione) hanno completato il ciclo vaccinale con doppia dose.

“Negli ultimi giorni – spiega il sindaco Antonio Diplomatico – oltre al notevole aumento di nuovi positivi stiamo notando anche che sta salendo vertiginosamente l’indice di contagio che è di gran lunga superiore alla media regionale. Questo enorme balzo dei nuovi positivi evidentemente è dovuto al mancato distanziamento e al non utilizzo delle mascherine – aggiunge il sindaco –. Invito i cittadini a rispettare le regole che ormai tutti conosciamo, a evitare qualsiasi forma di assembramento e di sottoporsi quanto primaalla vaccinazione”.