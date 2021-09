Boscoreale – Emergenza COVID-19, 14 nuovi casi nell’ultima settimana

Continuano a crescere i numeri degli attuali positivi al Covid-19 in città che, come si rileva dall’allegato report relativo al periodo dal 23 al 30 agosto, sono 83 (precedentemente erano 69), mentre non si sono registrati nuovi decessi, il cui numero complessivo dall’inizio della pandemia si è attestato a 50.

Ha avuto un’ulteriore impennata anche l’indice di contagio che è di gran lunga superiore alla media regionale. Infatti, il dato relativo all’incidenza percentuale dei nuovi positivi a sette giorni per centomila abitanti, nella nostra città dal 23 al 29 agostosi è attestata al 150,71% (la precedente settimana era al 124,98 %), mentre il dato regionale è del 61,06% (la precedente settimana era al 56,91%).

Fino al 31 agosto a cittadini boschesi sono state somministrate complessivamente 15.544 prime dosi di vaccino (57% della popolazione), mentre 12.303 cittadini (45% della popolazione) hanno completato il ciclo vaccinale con doppia dose.