Boscoreale – Emergenza Coronavirus, positivo operatore sanitario

Si informa che il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Na 3 Sud ha comunicato che un nostro concittadino, operatore sanitario, è risultato positivo al Covid-19 ed è stato sottoposto a quarantena. Attualmente i positivi nel nostro Comune sono tre.

“Questo dato – commenta il sindaco Antonio Diplomatico – ci conferma che il virus continua a circolare, perciò è necessario non abbassare la guardia e continuare ad adottare tutte le precauzioni raccomandate dalle autorità sanitarie. In tal senso rivolgo appello alla cittadinanza, richiamandola al senso di responsabilità per contenere la diffusione del virus”.