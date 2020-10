Boscoreale – Emergenza Coronavirus, Diplomatico: “Nulla di allarmante, numeri in calo”

Dopo costanti contatti con le autorità sanitarie, il sindaco Antonio Diplomatico fa il punto sullo stato dei contagi da Covid-19 in città.

“Desidero informare la cittadinanza che, in relazione ai casi di positivi al Covid-19 sul nostro territorio ad oggi questa è la situazione: vi sono quattro positivi in quarantena domiciliare, un positivo ricoverato presso l’ospedale Cotugno e un positivo in via di guarigione in attesa del secondo tampone. Questi dati sono sicuramente confortanti per la nostra città, rispetto alla progressiva crescita di contagi che sta interessando la nostra regione in questi ultimi giorni. Ciò è indubbiamente la riprova che i boschesi stanno rispettando tutte le misure anti-contagio. Tuttavia, questo non basta. Poiché mi pervengono segnalazioni di quotidiani assembramenti fuori le scuole, mi appello al senso di responsabilità delle mamme che accompagnano i loro figli, e le invito ad evitare assolutamente di trattenersi oltre il necessario nei pressi dei plessi scolastici. Non dimentichiamo che la pandemia è in piena crescita e quindi dobbiamo continuare ad avere comportamenti responsabili per tutelare la nostra comunità. Invito anche a rispettare tutte le misure sanitarie ormai a tutti note: usare sempre la mascherina all’aperto e nei luoghi pubblici; lavare e detergersi le mani; non uscire di casa se febbricitanti oltre 37,5 gradi di temperatura corporea. Poche ma essenziali precauzioni che se rispettate, contribuiranno significativamente a contenere il contagio da Covid-19”.