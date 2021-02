Boscoreale – Emergenza Coronavirus: aumentano i contagiati

Continua a crescere il numero di cittadini contagiati dal Covid-19. Il report relativo ai giorni 30 e 31 gennaio, evidenzia un’ulteriore impennata che fa aumentare a 239 il totale degli attuali positivi, mentre il numero dei guariti si attesta a 795. Resta immutato il numero dei decessi, pari a 10.

Ad oggi ci sono 33 persone in quarantena fiduciaria, gran parte delle quali sono alunni e docenti per gli effetti di alcuni contagi registrati nelle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

Un dato allarmante emerge dai tamponi effettuati dal 29 al 31 gennaio. In tale periodo, infatti, sono stati eseguiti complessivamente 255 tamponi di cui 196 negativi e 59 positivi (nel dettaglio: 29 gennaio: 62 negativi e 22 positivi; 30 gennaio: 70 negativi e 16 positivi; 31 gennaio: 64 negativi e 21 positivi), con un elevato tasso di positività tra tamponi effettuati e nuovi positivi pari al 23,13 %, di gran lunga superiore alla media nazionale e regionale.