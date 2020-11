Boscoreale – Emergenza Coronavirus, 44 nuovi positivi e 6 guariti

Continua a crescere inarrestabile il numero di cittadini contagiati dal Covid-19. In questi ultimi giorni si è avuta un’ennesima impennata con 44 nuovi positivi e 6 guariti, a fronte di 204 tamponi effettuati.

“Sono sempre più preoccupato da questi numeri – commenta il sindaco Antonio Diplomatico -che denotano un dato percentuale altissimo di contagiati rispetto ai tamponi somministrati. A fronte di un dato nazionale che in queste ore si è attestato intorno al 16,3%, nel nostro territorio da giorni stiamo viaggiando ad una media quasi del 20%. Siamo in un momento delicato per il nostro territorio, non possiamo permetterci questi numeri di contagi e dobbiamo fare di tutto per invertire questo trend estremamente negativo. I cittadini – aggiunge il Sindaco – devono capire che dipende da noi, devono essere più responsabili, non sottovalutare il problema e restare a casa il più possibile, specialmente gli anziani e le persone fragili con patologie, perché questo è l’unico modo per frenare la diffusione del virus che circola liberamente anche attraverso i tanti positivi asintomatici che involontariamente diventano vettori del contagio”.