Boscoreale – Emergenza Coronavirus: 321 guariti su 535 positivi, 8 i decessi

Come anticipato nei giorni scorsi, abbiamo provveduto ad allineare gli ultimi dati pervenuti al nostro Ente, a partire da metà ottobre, da parte sia dell’ASL sia della Regione Campania. La situazione attuale si conferma in miglioramento con un buon numero di guariti pari a 321, su 535 cittadini risultati positivi. I tamponi effettuati in questo stesso periodo sono stati 3495”. A comunicarlo il sindaco Antonio Diplomatico, che aggiunge “Ci sono stati altresì comunicati 8 decessi a causa del Covid, ed è alle loro famiglie che rivolgiamo le condoglianze da parte di tutta l’Amministrazione. Per tale motivo invito tutti i cittadini, la cui stragrande maggioranza si è comportata egregiamente, a mantenere ancora alta l’attenzione per contribuire a limitare il contagio”.