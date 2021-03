Boscoreale – Ecco la nuova Giunta Comunale, confermati due assessori su cinque

Il sindaco Antonio Diplomatico quest’oggi ha azzerato la vecchia giunta comunale e nominato la nuova, che è stata presentata nel corso di una conferenza stampa.

Due gli assessori riconfermati: Francesco Faraone, che continuerà a ricoprirà la carica di vicesindaco, e Ida Trito. Tre i nuovi assessori: Bernardina Di Capua, Ernesto Fiore e Luca Giordano.

Ai neoassessori il Sindaco ha assegnato le seguenti deleghe:

Faraone Francesco Vicesindaco – Sport ed Eventi – Cimitero – Edilizia scolastica – Manutenzione Di Capua Bernardina Patrimonio – Politiche Sociali Fiore Ernesto Urbanistica – Protezione Civile Giordano Luca Lavori Pubblici – Attività produttive – Relazioni con Aziende e/o Società di Servizi (Enel, Gori, Servizio gas) Trito Ida Ambiente e Rapporti con l’Azienda Speciale “Ambiente Reale” – Commercio – Parcheggi

“Ho azzerato la vecchia Giunta comunale e rinominato la nuova – spiega il sindaco Antonio Diplomatico – in quanto all’atto dell’insediamento della mia amministrazione, con tutte le forze politiche di maggioranza concordammo un ricambio nell’esecutivo a metà consiliatura, anche per dare visibilità alle liste che non ne avevano avuta”.