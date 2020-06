Boscoreale – Diplomatico: “Guarito l’ultimo cittadino positivo al Coronavirus”

“Con la guarigione dell’ultimo cittadino positivo al Coronavirus, la nostra comunità torna ad essere città con zero casi di Covid-19”. Ad annunciarlo è il sindaco Antonio Diplomatico che aggiunge “Ringrazio i boschesi per l’attenzione prestata in questi lunghi mesi di sofferenza. Invito a non abbassare la guardia, e a continuare ad applicare le buone pratiche, rispettando le regole per contenere il contagio, perché è bene ribadirlo il Covid-19 non è ancora debellato. Informo, infine, che oggi pubblichiamo l’ultimo report”.