Boscoreale – Dal 9 marzo uffici comunali aperti al pubblico solo per affari urgenti

A seguito dello scenario epidemiologico riferito all’espandersi del virus COVID-19 (Coronavirus), e alla luce delle indicazioni dettate dal Dpcm 8 marzo 2020, al fine di evitare laggregazione di persone in attesa di accedere ai servizi comunali, da lunedì 9 marzo e fino a diversa comunicazione, gli uffici comunali sono aperti al pubblico solo per affari urgenti.

Per informazioni devono essere contattati telefonicamente i singoli uffici alle sotto indicate utenze:

Anagrafe… 0818584448

Stato Civile 0818574210 – 0818574211

Elettorale… 0818581664

Ragioneria. 0818574240 0818574241 0818574243

Patrimonio. 0818574342 – 0818574344

Tributi 0818574206 – 0818574248

Avvocatura 0818574252 0818574216 – 0818574233

Servizi Sociali 0818574332 0818574334 0818574336

Ufficio Scuola 0818574340

Lavori Pubblici. 0818574303 – 0818574307

Urbanistica 0818574325 – 0818574320

SUAP.. 0818574322 – 0818574324

CRESET…. 0818574260

Polizia Municipale 0818581155

Centralino del comune: 0818574111

L’accesso all’ufficio protocollo generale, ubicato a piano terra della Casa Municipale di piazza Pace, solo per il deposito di atti urgenti e indifferibili, è consentito a una persona per volta.

Si invita a utilizzare lindirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.boscoreale.na.it