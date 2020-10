Boscoreale – Dal 22 ottobre parte il progetto “Benessere Giovani” per oltre sessanta ragazzi

Partirà giovedì 22 ottobre il progetto “Benessere Giovani” promosso dai comuni di Boscoreale, Boscotrecase e Trecase, teso a favorire la formazione dei ragazzi per la creazione d’impresa o la ricerca occupazionale nel campo dell’agricoltura e del turismo sostenibile. Sono oltre sessanta le ragazze e i ragazzi impegnati nei laboratori formativi e successivamente in tirocini e altre attività. In questa prima fase la formazione avverrà con modalità a distanza. Il progetto, che si avvale di fondi regionali, è realizzato in collaborazione con la Coldiretti, l’Associazione Unec e la società Netcon.

“Rivolgo un sincero augurio, interpretando anche il sentimento dei sindaci di Boscotrecse e Trecase, Pietro Carotenuto e Raffaele De Luca, ai ragazzi e alle ragazze dei nostri comuni che hanno scelto di partecipare al progetto “Benessere Giovani” per costruirsi una prospettiva di lavoro nel campo del turismo sostenibile e dell’agricoltura di qualità – ha commentato il sindaco Antonio Diplomatico-. Un segno di speranza e di fiducia nel futuro in un momento difficile e complesso, come quello che stiamo vivendo per l’emergenza sanitaria Covid-19”.