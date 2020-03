Boscoreale – Coronavirus, Diplomato:“Rassicuro che sto seguendo costantemente l’evoluzione dei casi”

In relazione al ricovero presso l’ospedale di Boscotrecase di cinque cittadini di nazionalità Bangladesh residenti in questo comune, e tuttora in osservazione, interviene il sindaco Antonio Diplomatico che spiega “Rassicuro che sto seguendo costantemente l’evoluzione dei casi e stiamo lavorando (foto) per essere pronti in qualsiasi momento ad ogni evenienza. Alle ore 13:15 non c’è nessuna segnalazione dalla protezione civile regionale. Ritengo utile informare che questo è il comportamento dei sindaci rispetto a eventuali casi positivi: 1) I sindaci dei Comuni interessati vengono immediatamente avvisati da una telefonata della Protezione civile regionale; 2) Subito dopo viene comunicata alla pec del Comune l’identità del soggetto positivo e gli eventuali contatti avuti dalla persona contagiata da coronavirus; 3) Nella pec viene riportato, soprattutto, il numero di telefono e il contatto mail del funzionario reperibile del Dipartimento di prevenzione dell’Asl. E’ il soggetto con cui concordare le misure da adottare nell’eventuale apposita ordinanza sindacale. Invito, pertanto, a non dare ascolto agli sciacalli politici che non fanno altro che fomentare il panico attraverso i social con messaggi