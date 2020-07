Boscoreale – Convocato per il 15 luglio il Consiglio Comunale

Il Consiglio comunale è stato convocato dal presidente Antonio Di Somma in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione per mercoledì 15 luglio, ore 9:00, per la trattazione dei seguenti argomenti: conferimento cittadinanza onoraria al prof. Stefano De Caro; approvazione tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2020; modifica regolamento per la concessione di rateizzazione di tributi comunali arretrati; approvazione regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria; approvazione regolamento per l’applicazione del canone di occupazione di spazi e aree pubbliche (C.O.S.A.P.).